Büyükşehir’den gençlere ve girişimcilere yönelik yarışma

Geleceğin Sakarya’sını genç fikirlerle hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi Fikir Yarışmasını başlattı. 2 farklı temada gerçekleştirilecek yarışmada dereceye girenler büyük ödüllerin sahibi olacak.

Gençlik projelerine ağırlık veren Büyükşehir, şehrin geleceğine yön vermek için üretmeye, geliştirmeye ve kazandırmaya devam ediyor. Bu noktada daha güçlü adımlar atılması için kurulan Dijital Yönetişim Ofisinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi Fikir Yarışması başlatıldı. Geçen yıl gençlerin yoğun ilgisi ve katılımının gerçekleştiği yarışmaya bu yıl da gençlerin ilgi göstermesi bekleniyor. Başvuruların 6 Mart 2023’e kadar devam edeceği yarışma katılımcı belediyecilik anlayışının en güzel örneği olarak göze çarpıyor.

Hayat boyu öğrenme, sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınma ve girişimcilik ekosistemi oluşturmak için zemin hazırlamak üzere UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na dahil olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Dijital Yönetişim Ofisi ile faaliyetlerine devam ediyor. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Dijital Yönetişim Ofisi, “Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi Fikir Yarışması, ihtiyaçları tespit etme, projeler geliştirme ve şehrin geleceğine yön verme, girişimcilik fikri ile sektörle buluşturma ve açık ofislerden yararlanma imkanı sunacak.

Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi fikir yarışması “Serbest Fikirler” teması 15-30 yaş arası gençler, Tarım, Çevre ve Su Yönetimi, Mimari ve Kentsel Tasarım, Ulaşım ve Kent İçi Hareketlilik, Gençlik, Spor ve Kültür, Sosyal Hizmetler ve Dijitalleşme olmak üzere 6 farklı kategoride proje geliştirecek. Bireysel başvuruların yanı sıra grup olarak yapılan çalışmalar da kabul edilecek. Atölyenin bu yıl ilk kez uygulanacak olan “Fikirden Girişimciliğe” temasında ise girişimcilik fikri bulunan ve bu fikri işe dönüştürmek isteyen 18-40 yaş arasındaki vatandaşlar yenilikçi ürün, tarım girişimciliği ve iş süreçlerini (proses) geliştirmeye yönelik fikir üreterek girişimcilik yolunda sektörle buluşma imkanı yakalayabilecek. Büyükşehir açık ofislerden de yararlanarak fikirleriyle girişimciliğe adım atabilecek.