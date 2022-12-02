Büyükşehirden dolmuşta yaşanan taciz olayına kınama

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste meydana gelen cinsel saldırı teşebbüsünü kınayarak hukuki sürecin yakın takipçisi olacağını ifade ettiği mesaj yayımladı.

Sakarya’da 28 Kasım Pazartesi gecesi 00.30 sıralarında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste 21 yaşındaki M.K. isimli genç kıza yapılan cinsel saldırı teşebbüsüne ilişkin tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu çerçevede Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaşanan iğrenç olaya karşı kınama mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, “Geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve genç bir evladımızın yaşadığı hadise hepimizi derinden yaraladı. Barış ve huzur coğrafyası, kardeşlik ikliminin hâkim olduğu şehrimizde yaşanan bu olaydan büyük üzüntü duyuyor, şiddetle kınıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak yaşanan hadisenin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Genç kardeşimizin ve ailesinin yanındayız. Hukuki süreci de yakından takip edeceğiz. Biz; şehrimizin adını böyle hadiselerle kirletmeye çalışan, zihin dünyası karanlık kişilere fırsat vermeyecek, bir ve beraber olarak yaraları saracağız. Kendini bilmez bir kişinin işlediği bu suç şahsidir. Hepimizi derinden yaralayan bu elim hadise karşısında her bir hemşerimizin aynı duyguları hissettiği gibi, emektar minibüsçü esnafının da büyük üzüntü duyduğunu biliyoruz. Başta genç kardeşimizin ve ailesinin üzüntüsünü paylaşıyor, yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” ifadelerine yer verildi.