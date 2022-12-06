Büyükşehir’den bir altın madalya daha

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcusu Ali Turan, Kıbrıs Yarı Maratonu’nda 60 yaş üstü kategoride yarışmayı birinci tamamlayarak altın madalya aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, Kıbrıs’ta düzenlenen Kıbrıs Yarı Maratonu yarışlarında önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası birçok ülkeden yarışmacıların katıldığı organizasyonda Turan, 60 yaş üstü yarışları birinci tamamlayarak altın madalya kazandı. Genel klasmanda ise beşinci sıraya yerleşen Turan, yarışma öncesi sıkı bir kamp dönemi geçirdiğini ifade ederek, “Böylesine güzel bir organizasyonda kulübümüzü ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiğim için oldukça mutluyum. Bizlere tüm imkânları sağlayan ve her zaman sporcunun yanında olan Başkanımız Ekrem Yüce’ye ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.