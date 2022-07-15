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Büyükşehir’den ay yıldızlı dokunuş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Köprülü Kavşağı girişine ‘Ay Yıldızlı’ dekoratif aydınlatma sistemi inşa etti.

SAKARYA 15.07.2022, 13:59
Büyükşehir’den ay yıldızlı dokunuş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Köprülü Kavşağı girişine ‘Ay Yıldızlı’ dekoratif aydınlatma sistemi inşa etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir estetiğine katkı sunacak dekorasyon çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede büyükşehir belediyesi tarafından trafiğe katkı sunan Sakarya Köprülü Kavşağı projesinin giriş bölümüne yeni bir aydınlatma sistemi inşa edildi. Maltepe Kavşağı içinde hazırlanan, üzerinde ay yıldız dekorun inşası tamamlandı.

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