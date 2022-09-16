Büyükşehir’den 5 mahalleye beton yol

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal alanlarda sürdürülen sıkıştırılmış beton yol çalışmaları devam ediyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tarafından yürütülen çalışmalar Akyazı’da vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz sene Taraklı, Geyve ve Kocaali ilçelerinde uyguladığı sıkıştırılmış beton yol çalışmalarından sonra bu senede Akyazı için 50 kilometrelik güzergahı program dahiline almıştı. Asfalt sezonunun açılmasıyla beraber Haydarlar, Yörükyeri, Güvençler, Kayabaşı mahallelerinde sıkıştırılmış beton yol çalışmalarını tamamlayan ekipler, Boztepe mahallesini beton yola kavuşturmak için çalışmalarını hızlandırdı. Program dahilinde çalışmalarına devam eden ekipler şuana kadar 16 bin 600 metreküp beton imalatını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Akyazı ilçemizde başlattığımız sıkıştırılmış beton yol çalışmalarıyla eskimiş yollarımızı modern ve güvenli bir hale getiriyoruz. Akyazı Haydarlar, Yörükyeri, Güvençler, Kayabaşı mahallerinde sıkıştırılmış beton yol çalışmalarımızı bitirdik. Şimdiki durağımız olan Boztepe mahallesindeki çalışmalarımızı da tamamlayarak programa devam edeceğiz. 16 bin 600 metreküp sıkıştırılmış beton yolu ilçemize kazandırdık. Planlanan program dâhilinde bölge halkımızın kullanımına sunacağımız milli kaynaklarla üretilen, uzun ömürlü sıkıştırılmış beton yolun bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.