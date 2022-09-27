Büyükşehirden 214 personele önemli eğitim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek ve kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması için kurum içi eğitimlerini sürdürüyor. 214 personelin katıldığı ve pazartesi günü başlayan eğitimler 4 gün boyunca devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek için rutin şekilde sürdürdüğü eğitimlere bir yenisini daha ekledi. Kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması ve ihale süreçlerinin doğru şekilde yönetilmesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 4 gün boyunca verilecek eğitimler sonucunda toplam 214 personel bilgi edinecek. 26 Eylül Pazartesi başlayan eğitimler ‘Kamu İhale Kanunu ve Doğrudan Temin Uygulaması Eğitimi’ ve ‘Yapım İşleri Sözleşme ve Hakediş Uygulamaları Eğitimi’ başlıkları ile 4 gün boyunca devam edecek.

Verilen eğitimlerle ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “SASKİ olarak kaliteli hizmet anlayışımızı sürdürmek ve geliştirmek için personelimize yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimler ile kamu kaynaklarının en doğru şekilde kullanılmasını sağlıyoruz. Böylelikle personelimizin ihale mevzuatına tamamen hakim olmasını ve mevzuatın dışına çıkmamasını hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.