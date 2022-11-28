Büyükşehir’de kurum için eğitimler devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitimlerini sürdürüyor. Kurumsal Farkındalık Eğitimleri ile 15 gün boyunca alanında uzman kişilerden eğitim alacak olan SASKİ personeli ilk yardım, afet farkındalığı, temel kalite ve sıfır atık gibi konularda bilinçlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hizmet kalitesine değer veren anlayışla sürdürdüğü kurum içi eğitimlerine bir yenisini daha ekleyerek personelin birçok konuda bilinçli olmasını sağlayacak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından alanında uzman kişilerin katılımıyla AKM’de gerçekleştireceği eğitimler toplamda 15 gün sürecek. Tüm personelin katılacağı eğitimlerde Oryantasyon Eğitimi, Temel Kalite, Etik - Sosyal Medya ve Dezenformasyon, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Afet Farkındalık ile İlkyardım Farkındalık eğitimleri personellere verilecek. Alınan eğitimle bilinçlenen personel kaliteli hizmet anlayışının yanı sıra afet anında veya olumsuz durumlarda yapılacak müdahalelerden sosyal medyanın doğru ve etkin kullanılmasına kadar birçok farklı konu hakkında bilgi sahibi olacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Kaliteli hizmet anlayışımızdan ödün vermemek ve bu anlayışı her geçen gün daha ileri taşımak için gerekli konularda eğitimlerimizi rutin olarak gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra personellerimizin günlük hayatlarında veya iş hayatında hayati değere sahip konulara da hakim olmasını sağlıyoruz. Toplam 15 gün sürecek eğitimlerin sonucunda ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile resmi olarak belgelediğimiz hizmet kalitemizi daha ileri taşıyacağız” denildi.