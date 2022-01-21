Büyükşehir yılın en soğuk günlerinde sokak hayvanları için sahada

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılın en soğuk günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için saha çıkarak kentin dört bir yanında yem ve mama dağıtımı yaptı.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü ve yer yer -7’leri gördüğü bugünlerde besleme faaliyetlerine ağırlık verdi. Kentin merkezinde ve kırsal bölgelerdeki besleme alanlarına rutin olarak ulaşan ekipler yemek alanlarını dolduruyor. Ayrıca şehir merkezindeki park ve sosyal alanlarındaki sokak hayvanları da düzenli olarak besleniyor. Büyükşehir Belediyesi, zor kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için özellikle bugünlerde yoğun mesai harcıyor.