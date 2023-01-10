Büyükşehir ulaşımda 1 yılda 10 milyon kez tercih edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2022 yılının toplu taşıma raporunu açıkladı. Kart54 kullanımı 1 yılda yaklaşık 10 milyon gibi bir sayıya ulaştı. 34 farklı hatta 70 ayrı otobüsle kentin her noktasına yolcu taşıyan Büyükşehir, 1 milyon Sakaryalının tam anlamda memnuniyetini kazanmak için filosunu ve sistemini güçlendiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada 2022 yılını hizmetle, memnuniyetle geçirdi. Şehrin merkezine ve tüm güzergahlarına yolcu taşıyan, araç ve sefer sayılarını artıran Büyükşehir, son 1 yılda verdiği kaliteli hizmetle tercih edilme noktasında büyük bir başarı elde etti. Açıklanan yılsonu faaliyet raporuna göre 1 yılda Kart54 kullanımında yaklaşık 10 milyon gibi bir sayıya ulaştı. Yeni uygulamayla devreye alınan kredi kartıyla ödeme sistemi ise 130 bin kez kullanıldı. Ayrıca 2022 yılında 55 bin yeni kullanıcıya Kart54 tanımlandı. Vize işlemi ise 45 bin kez gerçekleştirilirken 185 bin internet dolum işlemi yapıldı.

Bünyesinde hizmete aldığı 34 farklı hatta çalışan 70 ayrı otobüsle güvenli taşımacılık misyonunu sürdüren Büyükşehir, 1 milyon vatandaşın talebine en hızlı şekilde cevap vererek 1 yılda 2 bin 100 adet ek sefer düzenledi. Bunların yanı sıra 2022’de 307 adet kapalı otobüs durağı montajlandı, 962 kapalı durağın ise bakım ve onarımı tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Toplu taşımada hayata geçirdiğimiz yeniliklerle hemşerilerimizin ulaşımlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Ulaşımda hızlı ve kolay ödeme imkânı sunan Kart54’ü seçen tüm yolculara teşekkür ediyoruz. 2023’ün kaliteli hizmetle, memnuniyetle geçmesi için gündüz-gece çalışmaya devam edeceğiz” denildi.