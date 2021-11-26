Büyükşehir tekstil ürünlerini kendi üretiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadın kooperatifleri iş birliği ile kurulan tekstil imalathanesini ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, “Büyükşehir olarak tekstil alanındaki ihtiyaçlarımızı kurmuş olduğumuz tekstil imalathanesinden karşılayacağız. SASKİ ve BELPAŞ gibi kurumlarımızın yanı sıra belediye çalışanlarımızın da baskılı penye, yelek ve t-shirtlerini burada üretiyoruz. Bu sayede kadın istihdamını arttırıyoruz hem de belediyemize katkı sağlıyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadın kooperatifleri marifetiyle kurulan tekstil imalathanesini ziyaret etti. Belediye personellerinin yanı sıra SASKİ ve BELPAŞ personellerinin penye, yelek ve t-shirtlerinin üretildiği imalathanede incelemelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Bin 500 adet üretim yaptık. Üretim çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Büyükşehir olarak tekstil alanındaki ihtiyaçlarımızı kurmuş olduğumuz bu tekstil imalathanesinde karşılayacağız” diye konuştu.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Başkan Ekrem Yüce, “Hayatın her alanında insana dair projeler üretmeye, faaliyetler yürütmeye gayret ediyoruz. Özellikle şehrimizi mamur hale getirecek, sosyal ve ekonomik hayata katkı sağlayacak hizmetlere imza atıyoruz. Bu kapsamda kadınlarımıza istihdam oluşturmak, iş hayatında destek olmak, onlara meslek edindirmek için 5 farklı kooperatif kurduk. Bu kooperatiflerden ikisi binlerce yıllık geleneğe sahip olan Yağcıbedir Halısı üretirken, diğeri kenevir elyafını işliyor, ebru sanatıyla süslüyor ve giyim aksesuarları üretiyor, bir diğeri atıkları geri dönüştürerek hediyelik eşya üretiyor ve bir diğer kooperatifimiz ise kurum ve kuruluşlar için iş elbisesi üretiyor. İnşallah çalışmalarımızı sürdürecek, çalışma alanlarını genişletecek ve daha çok kadını meslek sahibi yapacak, istihdam olacağız” şeklinde konuştu.

Kurum ve kuruluşlar için iş elbisesi üretiyoruz

Başkan Yüce, “Daha önce maske imalathanesi olarak kullandığımız alanda Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde kadın kooperatiflerimiz marifetiyle tekstil imalathanesi kurduk. Belediyemizin iştirakçileri olan Saski, Belpaş gibi kurumlarımızın yanı sıra belediye çalışanlarımızın da baskılı penye, yelek ve t-shirtleri burada üretiyoruz. Bin 500 adet üretim yaptık. Üretim çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Hem bir yandan kadın istihdamını arttırıyoruz hem de belediyemize katkı sağlıyoruz. Büyükşehir olarak tekstil alanındaki ihtiyaçlarımızı kurmuş olduğumuz bu tekstil imalathanesinde karşılayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.