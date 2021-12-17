Büyükşehir su sayaçlarıyla ilgili uyarıda bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde sıcaklık değerlerinin eksi derecelere düşmesi nedeniyle don uyarısında bulunularak sayaç ve su tesisatlarının koruma altına alınması gerektiği belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), önümüzdeki günlerde sıcaklık değerlerinin eksi derecelere düşecek olmasından dolayı ve yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için don uyarısında bulundu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Su tesisatlarının soğuk havayla temas ederek donmaması için koruma altına alınmalı veya izole edilmelidir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde soğuktan etkilenen sayaçların çalışmasında sorunlar yaşanabilir. Sayaçların donmasını önlemek için kalın yün kumaş, boru kılıfı, izocam ve benzeri malzemelerle sıkıca sarılmalı, ayrıca eğer varsa muhafaza sandıkları talaşla doldurulabilir. Aynı zamanda donan sayaçlara kesinlikle ateş yakarak veya üzerlerine sıcak su dökülerek müdahale edilmemelidir. Abonelerimize herhangi bir mağduriyet durumunun yaşanmaması için su sayaçlarını uygun bir yöntemle koruma altına almalarını tavsiye ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.