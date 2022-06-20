Büyükşehir sporcusundan çifte şampiyonluk

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Elçin Asadov, Azerbaycan’da yapılan Azerbaycan Ulusal Bisiklet Şampiyonası’nda iki farklı kategoride birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet takımı sporcusu Elçin Asadov, Azerbaycan Ulusal Bisiklet Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Toplamda 60 sporcunun katıldığı şampiyonada yarışan Asadov, yarışmanın ilk gününü 40 kilometre zaman karşı yarışında birinci olarak tamamladı. Çekişmeli geçen yarışların ikinci gününde ise, 150 kilometrelik yol yarışmasını da birinci tamamlayarak çifte şampiyonluk elde etti.

Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Asadov, Azerbaycan tarihinde 17 kez birincilik elde ederek kırılması zor bir rekora da imza attı. Azerbaycan tarihine yaşayan efsane olarak şimdiden adını yazdıran Elçin Asadov, ödülünü Azerbaycan Milli Savunma Sanayi Bakanı Madat Quliyev’in elinden aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, sporcularının başarısını gurur verici olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet alanındaki projelerimizi bir bir hayata geçirirken, bu alanda elde ettiğimiz başarı ve şampiyonluklar bizleri ziyadesiyle onurlandırmaktadır. Bisiklet sporunda yapılan çalışmaların ve gösterilen gayretin meyvelerini hızla almaya başladık. Son olarak Azerbaycan’da gerçekleştirilen Azerbaycan Ulusal Bisiklet Şampiyonası’nda sporcumuz Elçin Asadov iki farklı kategoride şampiyon olarak bizlere çifte mutluluk yaşattı. Kendisini elde ettiği bu tarihi başarıdan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.