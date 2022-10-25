Büyükşehir sporcuları başarıya doymuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları, Kocaeli’nde gerçekleştirilen İller Arası Karate Şampiyonası’nda ilk 3’e girdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kocaeli’nde gerçekleştirilen İller Arası Karate Şampiyonası’na katılan sporcular farklı kategorilerde önemli dereceler elde etti. Birbirinden zorlu müsabakalara sahne olan turnuvada, Yuşa Yaman Çakar 70 kilogramda birinci, Meryem İrkin 66 kilogramda ikinci, İrem Depe 45 kilogramda üçüncü, Emirhan Uygun 61 kilogramda üçüncü ve Muhammed Ali Baş 50 kilogramda üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. 17 ilden 74 kulübün katıldığı turnuvaya toplamda bin 20 sporcu katılım sağladı.