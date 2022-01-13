Büyükşehir sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karaman Geçici Hayvan Bakımevinde 2021 yılı boyunca bin 815 sokak hayvanı tedavi edilirken, 279 sokak hayvanı yeni sahipleriyle buluşturuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karaman Geçici Hayvan Bakımevinde 2021 yılı boyunca sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini sürdürdü. 18 dönüm alan üzerinde bölgenin en kapsamlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini de şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, uzman veteriner kadrosu ve saha çalışanları ile sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda çeşitli kaza ve farklı sebeplerle merkeze getirilen bin 815 sokak hayvanı tedavi edilirken, 279 sokak hayvanı yeni sahipleriyle buluşturuldu. Ayrıca bin 750 sokak hayvanı için de kısırlaştırma işlemi uygulandı. Karaman Geçici Bakımevi’nde sokak hayvanlarına yönelik hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, su ve yemek ihtiyacını karşılamak için de çalışmalar gerçekleştiriyor. Özellikle salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kısıtlama günlerinde ekipler tarafından sokak hayvanları için oluşturulan besleme alanları dolduruluyor. 5 farklı noktaya konulan kedi evleri de patili dostların barınma ihtiyacına çözüm oluyor. Geçici bakımevi de tedavi, sahiplendirme ve kısırlaştırma çalışmalarıyla her gün sokak hayvanlarına hizmet sunuyor.