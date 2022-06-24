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Büyükşehir marifetiyle kurulan bahçede, 6 ton çilek tüketiciyle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Pamukova ilçesi Bakacak Mahallesinde kurulan Çilek Üretim ve Eğitim alanında ikinci hasat dönemi başladı. Bakir toprakların üretime kazandırıldığı alanda ilk etapta 6 bin kilogram çilek tüketiciyle buluşturuldu.

SAKARYA 24.06.2022, 11:36
Büyükşehir marifetiyle kurulan bahçede, 6 ton çilek tüketiciyle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Pamukova ilçesi Bakacak Mahallesinde kurulan Çilek Üretim ve Eğitim alanında ikinci hasat dönemi başladı. Bakir toprakların üretime kazandırıldığı alanda ilk etapta 6 bin kilogram çilek tüketiciyle buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile hayata geçirilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi SERA A.Ş. marifetiyle Pamukova ilçesi Bakacak Mahallesi’nde kurulan Çilek Üretim ve Eğitim alanında ikinci yılın çilek hasadı başladı. Tarım dışı toprakları tek tek üretimin ve istihdamın parçası haline getiren büyükşehir belediyesi çilek üretim alanından da ilk etapta 6 bin kilograma tekabül eden bin 200 kasa çileği tüketici ile buluşturdu. Kasım ayına kadar hasadın devam etmesinin planlandığı açıklamada, doğal üretim olan çilekte bu sezon 50 bin kilogram hasat beklendiği belirtildi.

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