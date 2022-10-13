Büyükşehir kırsalda yoğun mesaide

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kırsalda yürüttüğü yoğun asfalt mesaisi çerçevesinde Pamukova’daki Şahmelek-Kazımiye grup yolunun 10 kilometrelik bölümünü sil baştan yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları planlı bir şekilde ilerliyor. Son işlem, Pamukova Şahmelek - Kazimiye grup yolunda başladı. YOL-BAK ekipleri 10 kilometre uzunluğa sahip güzergâhı sil baştan yeniliyor. Çalışma çerçevesinde bölgeye 11 bin 500 ton sıcak asfalt serilecek. İşlem bittiğinde ise ilçe merkezi, kent merkezi ve bölgedeki mahalleler arasındaki ulaşım güvenli ve kolay olacak.

Şahmelek Mahallesi Muhtarı Sebahattin Güner, “Zaman içerisinde deforme olmuş yoldan ulaşımımızı sağlıyorduk. Şahmelek Mahallesi olarak, Şahmelek - Kazimiye grup yolunun son mahallesiyiz. İlçe merkezine uzak bir konumdayız. Ulaşılamayan yerlere ulaştı Büyükşehir. Asfaltımızın hayvancılık ve tarım faaliyetlerimizi olumlu yönde etkileyeceğini inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın dört bir yanında ulaşmadığımız tek bir nokta kalmayıncaya dek çalışacağız. Gündüz, geçemeden çalışarak kentin daha güçlü ve güvenli bir ulaşım ağına sahip olması için mesai harcıyoruz. Pamukova’da kırsal bölgemizde çiftçimizin ve bölge halkının kullandığı 10 kilometrelik yolu yeniliyoruz. Bu bölge ulaşımına güçlü bir katkı sunacak. Şehrimize hayırlı olsun” denildi.