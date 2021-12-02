Büyükşehir Kaynarca’da asfalt çalışmalarına hız verdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 ilçe ve şehir merkezinde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Kaynarca’nın Turnalı ve Kulaklı arasında bulunan 4 bin 500 metrelik gurup yolunda çalışmalara başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 ilçe ve şehir merkezinde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda planlanan program dahilinde güzergahları yeni yüzüne kavuşturan Büyükşehir Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığına bağlı ekipler; Kaynarca’nın Turnalı ve Kulaklı arasında bulunan 4 bin 500 metrelik gurup yolunu yaklaşık 7 bin ton sıcak asfalt kullanarak güvenli ve modern bir görünüme kavuşturacak.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelinde başlattığımız asfalt seferberliğine hız kesmeden devam ediyoruz. Kaynarca’da asfalt ihtiyacı olan gurup yollarında çalışmaları hızlandırdık. Turnalı ve Kulaklı arasında bulunan gurup yolunda çalışmalara sürdürüyoruz. Mahalleler arası ulaşımı sağlayan, bölge ulaşımının ana damarı olan yollarımızı baştan aşağı yenileyerek asfaltla buluşturmaya devam ediyoruz. Şehrin 16 ilçesine aynı gayretle hizmet götürmek için gündüz-gece çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi.