Büyükşehir İnciksuyu’nun altyapısını geleceğe hazırlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve İnciksuyu Mahallesi’ne uzun yıllar boyunca hizmet vermiş içmesuyu hatlarını olumsuzluklara neden olmadan yenileme çalışmalarını başlattı. Çalışmalar çerçevesinde bölgede kayıp kaçak oranı da minimum seviyeye indirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin altyapısına uzun yıllar boyunca hizmet vermiş hatları olumsuzluklara neden olmadan yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Geyve İnciksuyu Mahallesi’nde devam eden proje çerçevesinde bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet vermiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış içmesuyu hattı revize ediliyor. Bu çerçevede devam eden çalışmalar tamamlandığında bölgede kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyeye indirilecek. Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise İnciksuyu Mahallesi’nin yenilenen altyapısı ile uzun yıllar boyunca içmesuyu sorunu yaşamayacağı ifade edildi.