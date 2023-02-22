Büyükşehir ikinci konteyner kenti İskenderun’a kuruyor

Türkiye’de asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük depremde yıkımı yaşayan 13 buçuk milyon insanın yaşadığı 11 şehirde yaraların sarılmasına katkı sunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman’dan sonra ikinci konteyner kentin kurulumuna İskenderun’da başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkım uğrattığı şehirlerde yaraların sarılmasını için çalışmaya devam ediyor. Başkan Yüce’nin talimatıyla ilk depremin yaşandığı saat 4.17’den itibaren tüm araçlarıyla ve uzman personeliyle bölgedeki faaliyetlere katılan Büyükşehir, hayatların kurtarılmasında ve afetzedelerin ihtiyaçlara ulaşmasında önemli bir rol oynadı. Bu çerçevede Adıyaman’da kurulacağı açıklanan konteyner kent çalışmasında ciddi bir mesafe aldıklarını belirten Yüce, ikinci bir konteyner kenti de İskenderun’da kuracaklarını açıkladı. İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsü arazisinde kurulacağı belirtilen 150 konteynerlik yeni yaşam alanında mescit, sağlık ocağı, market, çocuk oyun alanı ve barınma alanlarının yer alacağı belirtildi. Arazide inceleme yapan büyükşehir ekipleri, 13 personelle birlikte alt zemin düzeltme, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı ve çevre düzenlemesi için çalışmalara başladı. Başkan Yüce, sürecin istedikleri şekilde ilerlemesi durumunda İskenderun’daki konteyner kentin kurulumunu 2 haftada tamamlayarak hizmete sunmayı hedeflediklerini söyledi.