Büyükşehir Hentbol sezona galibiyetle başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, bu sene ilk kez ayak bastığı Hentbol Erkekler Süper Ligi’ne galibiyet ile başladı. Nefes kesen karşılaşmayı Büyükşehir 36-34 kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin ilk haftasında Beykoz Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nü konuk etti. Serdivan Spor Salonu’nda oynanan ve kıyasıya çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nevzat İnanç, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel ve çok sayıda taraftar izledi.

Karşılaşmaya Taner Günay, Ramazan Döne, Onur Ersin, Dusan Medic, İbrahim Bircan, Emre Gümüştaş ve Muhammed Mırı yedilisiyle başlayan Büyükşehir, mücadelenin ilk sayısını takım kaptanı Ramazan Döne’nin elinden buldu. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk devreyi Büyükşehir, 16-17 geride kapattı. Hentbol karşılaşmasının ikinci devresinde de büyük çekişme yaşandı. İkinci devrenin 6’ncı dakikası geçilirken Taner Günay’ın tüm sahayı geçen golüyle skoru 19-20’ye getiren Büyükşehir, 7.30’da skoru 21-21’e taşıdı. İkinci devrenin ilk 10 dakikası 23-23 eşitlikle tamamlanırken, 15’nci dakikanın ilk saniyelerinde Büyükşehir, skoru 27-25’e taşıdı. Taraftarının da desteğini arkasına alan Büyükşehir, sahadan 36-34 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Süper Ligi’nde çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılmasını bildi.