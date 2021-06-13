Büyükşehir Haziran meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Meclisi 14 Haziran Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 35 gündem maddesi karara bağlanacak. Spor Adası projesine yönelik paydaşlarla iş birliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanı Ekrem Yüce meclis üyelerinden yetki alacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran Olağan Meclis Toplantısı 14 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumda 35 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.

Meclis Toplantısı’nda Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planında yer alan Spor Adası projesine yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve bağlı spor kulüpleri ile iş birliği protokolü imzalanması için Başkan Ekrem Yüce meclis üyelerinden yetki alacak. Ayrıca Türkiye’nin ilk jeotermal ısıtmalı projesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezinin paydaşlarıyla da protokol yapılmasına ilişkin karar meclis üyelerinin oylarına sunulacak.