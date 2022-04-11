Büyükşehir etkinlikleri, tasavvuf müziği dinletisi ile devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri, Sedat Anar’ın seslendirdiği ilahi ve tasavvuf müziği dinletisi ile devam etti.

Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi. Programa katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sanatçı Sedat Anar ve kardeşi Selahattin Anar’a teşekkür etti. Yüce, "Her etkinliğimizde olduğu gibi bugünkü etkinliğimize de vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdi. Bizler Ramazan ayının huzuru, maneviyatı ve beraberliğini burada vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımızın tebessümlü yüzlerine, ailelerin keyifli vakit geçirmesine sebep oluyorsak ne mutlu bize. Alanında ustalaşmış ve kamuoyunun beğenisini kazanmış değerli sanatçılarımızı vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Kıymetli sanatçılarımıza ve katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.