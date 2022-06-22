Büyükşehir, e-Belediye sisteminde yeni döneme hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Personeli, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi çerçevesinde verilen eğitimleri tamamladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak geliştirilen ve belediyelerin tek veri tabanında ortak bir alt yapıda çalışmasını hedefleyen e-Belediye Bilgi sistemi projesi çerçevesinde eğitimler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Koordinatörleri tarafından verilen eğitimler, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye personellerinin katılımıyla tamamlandı. Sağlayacağı tasarruf açısından Türkiye’nin en büyük projeleri arasında yer alan sistem, belediyelerin elektronik ortamda vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı bir hizmet sunmasını hedefliyor. Toplamda 63 modülden oluşan sistem, dijital dönüşümün yerel ayağı olarak nitelendiriliyor.