Büyükşehir, can kaybını önlemek için kar, kış demiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, can ve mal kaybını önlemek için şehrin trafik ağında virajlı yolları kar, kış demeden çelik bariyerle çeviriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı şehir genelinde yürüttüğü çelik korkuluk montaj çalışmalarına devam ediyor. Daha güvenli bir sürüş için hayati önem taşıyan çelik oto korkuluk montajının imalatı son olarak Akyazı’da başladı. Ekipler, yüzlerce metre yükseklikteki kırsal ulaşım ağında sürücülerin güvenliği için kar, kış demeden çalışıyor. Yapılan son işlemlerle Çakıroğlu ve Yörükyeri grup yollarındaki uçurum noktaları çelik bariyerlerle çevrildi. Tüm detaylarıyla belediye atölyesinde hazırlanan korkuluklar, yüzlerce metre uçurum arazinin yer aldığı noktalarda araçların şarampole düşmesini ve can kayıplarını büyük ölçüde önlüyor.