Büyükşehir çalışanlarına tarımsal eğitim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımda ivmeyi teorik ve pratik eğitimlerle daha üst noktalara ulaştırıyor. Bu çerçevede ilgili Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına, Isparta-Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü (MAREM) tarafından ‘Meyve Çeşitlerinde Genel Yetiştiricilik’ eğitimi sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Meyve Çeşitlerinde Genel Yetiştiricilik’ eğitim programı düzenlendi. Büyükşehir bünyesinde tarımsal hizmetlerden sorumlu ziraat ve orman mühendisleri ile teknikerlere yönelik gerçekleştirilen eğitim programında çalışanlarla meyvecilikte bilgi tazelemesi, yeni tekniklerin aktarılması gibi konular paylaşıldı.

Türkiye’nin tarımda yeni bir vizyona sahip olmasını sağlayacak, yeni ve donanımlı tarım mühendislerinin yetişeceği ve toprağın bereketini dünyaya gösterecek olan UTÇEM’e danışmalık hizmeti veren Isparta-Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü (MAREM) eğitmenleri personellere eğitim verdi. Verilen teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı olarak da verilen eğitimde, modern yöntemlerle üretim artışı hedeflenirken, bilgi paylaşımı da sağlanıyor.