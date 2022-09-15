Büyükşehir bir bölgeyi daha kaliteli ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve Kamışlı Mahallesi’nin uzun zamandır devam eden içmesuyu sorununu hayata geçirdiği yeni hat ve içmesuyu deposu projesiyle çözüme kavuşturuyor. Bölgede devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bin 500 metrelik yeni hat mahalle halkının hizmetine sunulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin tüm noktalarına kaliteli içmesuyunu kesintisiz bir şekilde ulaştırmak için projelerine her geçen gün yenisini ekliyor. Geyve Kamışlı Mahallesi Uzuntarla mevkiinde uzun zamandan beri yaşanan ve tarımsal faaliyetler nedeniyle özellikle yaz aylarında mahalle sakinlerine sorun çıkartan içmesuyu problemi yeni hat ile çözüme kavuşacak. Bölgede çalışmalarına başlanan bin 500 metrelik yeni içmesuyu hattı ve içmesuyu deposu sayesinde mahalle halkına uzun yıllar boyunca kesintisiz içmesuyu sağlanacak.

Proje çerçevesinde yüksek kesimlerde saha çalışmalarını yürüten ekipler, yeni hattın bir an önce tamamlanıp mahalle sakinlerinin kesintisiz içmesuyuna kavuşması için özverili şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Özellikle yaz aylarında tarımsal faaliyetlerin artmasıyla birlikte bölgede nüfus artışı da yaşanıyor. Yaşanan nüfus artışı ve bölgenin yetersiz altyapısı nedeniyle içmesuyu sorunları yaşanıyordu. SASKİ olarak uzun zamandır içmesuyu sorunu yaşayan bölgemizde hayata geçireceğimiz proje sayesinde Kamışlı Mahallesi’nin içmesuyunu uzun yıllar boyunca garanti altına alacağız” ifadeleri kullanıldı.