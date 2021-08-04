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Büyükşehir, beton yaya yolları ile yaya güvenliğini artıyor

2021 kırsal kaldırım programında imalatlar Karapürçek’in Ahmetler mahallesinde tamamlandı. 800 metrelik güzergahta beton yaya yürüyüş yolu inşa edildi.

SAKARYA 04.08.2021, 14:41
Büyükşehir, beton yaya yolları ile yaya güvenliğini artıyor

2021 kırsal kaldırım programında imalatlar Karapürçek’in Ahmetler mahallesinde tamamlandı. 800 metrelik güzergahta beton yaya yürüyüş yolu inşa edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde başlattığı kaldırım çalışmalarını bir bir tamamlıyor. Daha önce Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı marifetiyle sıcak asfalta kavuşan Ahmetler mahallesinde, 2021 yılı kırsal mahallelerde başlatılan çalışmalar neticesinde mahalle yolu 800 metrelik güzergahta beton yaya yürüyüş yoluna kavuştu. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kırsal mahallelerde alternatif olan beton kaldırım imalatlarının şehir genelinde devam edeceği vurgulandı.
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