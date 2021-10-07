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Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Kat sınırı yükseldi’ iddialarına yanıt

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal medyada ve bazı yerel haber sitelerinde ‘Sakarya’da kat sınırı yükseldi’ gibi başlıklarla gündeme haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SAKARYA 07.10.2021, 17:39
Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Kat sınırı yükseldi’ iddialarına yanıt

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal medyada ve bazı yerel haber sitelerinde ‘Sakarya’da kat sınırı yükseldi’ gibi başlıklarla gündeme haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Kat adedi imar planlarıyla belirlenir. İmar yönetmeliği ise yapıya ilişkin hususları belirler. Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait ana yönetmeliğe bağlıyız. Bu doğrultuda 31621 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin ardından kamuoyunda oluşan “Sakarya’da kat sınırı yükseldi” haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu madde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Türkiye genelinde uyguladığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin zorunlu maddesi olması nedeniyle belediyemizin imar yönetmeliğinde yer almaktadır. Söz konusu maddenin başında belirtildiği gibi uygulama imar planlarında kat adetleri veya bina yükseklikleri belirtilmemiş parseller için geçerlidir. Sakarya’mızın genelinde uygulama imar planlarında kat adetleri ve bina yükseklikleri belirtildiği için söz konusu madde şehrimiz için geçerli değildir. Büyükşehir Belediyesi olarak yatay mimari ilkemizden vazgeçmeyeceğimizi belirterek tüm vatandaşlarımızın söz konusu haberlere inanmamalarını önemle duyururuz” ifadelerine yer verildi.

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