Büyükşehir Belediyesi’nden 214 personele kamu ihaleleri ve hak ediş eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kaliteli hizmet anlayışını sürdürmek ve geliştirmek amacıyla uzman kişiler tarafından 214 personele verilen eğitimlerini tamamladı. 4 gün boyunca süren eğitimlerin sonucunda personeller, kamu ihaleleri ve hak ediş uygulamaları konusundaki bilgilerine yenilerini ekledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), alanında uzman kişilerce sürdürdüğü kurum içi eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde 4 gün boyunca süren eğitimlere toplam 214 personel katıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından verilen eğitimler çerçevesinde Kamu İhale Kanunu ve Doğrudan Temin Uygulaması Eğitimi’ ve ‘Yapım İşleri Sözleşme ve Hak Ediş Uygulamaları Eğitimi’ ile personeller bilgilendirildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, vatandaş odaklı kaliteli hizmet anlayışını sürdürmek ve her geçen gün daha ileri taşımak için kurum içi eğitimlere önem verildiği ifade edildi.