Büyükşehir Basket’in parolası mutlak galibiyet

Türkiye Basketbol 3. Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol takımı, 4 Haziran’da Ankara temsilcisi Söğütsen Seramik ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı 92-87 kaybeden temsilcimiz, en az 6 sayı farkla galip gelmesi durumunda play-off oynayacak. Sıkı bir hazırlık içinde olan takımın parolası mutlak galibiyet.

Türkiye Basketbol 3. Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü Play-Off için parkeye çıkıyor. 4 Haziran Cumartesi günü saat 15:00’da Ankara MEB Beşevler Spor Salonunda karşılaşacağı Söğütsen Seramik’e karşı parolası mutlak galibiyet olan temsilcimiz play-off grubuna kalabilmek için en az 6 sayı farkla kazanmak zorunda.

Yapılan açıklamada, “Basketbol Kulübümüzün Cumartesi günü Ankara MEB Beşevler Spor Salonunda saat 15:00’da karşılaşacağı Söğütsen Seramik maçı Play-Off gruplarına katılabilmek için son şansımız. İlk maçı kendi evimizde talihsiz bir şekilde kaybetmiştik. Deplasman karşılaşmasında 6 sayı ve üstü bir farkla kazanmamız halinde Balıkesir’de gerçekleşecek olan 2. Lige yükselme Play-Off gruplarına katılmaya hak kazanacağız. Mutlak galibiyet ile Ankara’ya uğurladığımız takımımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.