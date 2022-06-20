Büyükşehir ‘Baba-Çocuk’ kampı sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Baba-Çocuk Kamp’ etkinliği sona erdi. Etkinliğine katılarak kamp ateşini yakan Ekrem Yüce, “Etrafında oturduğumuz bu ateşi sevgi, kardeşlik ve dostluk adına yakıyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, pandemi sonrası gerçekleştirilen ilk ‘Baba-Çocuk’ kamp etkinliğine katıldı. Yaşayarak Öğrenme Macera Park’ta düzenlenen etkinliğe 60 aileden 200 kişi katıldı. Çocuklar, babaları ile birlikte açık havada sinema izledi, doğa yürüyüşü yaptı, kamp ateşi başında sohbet etti, macera parkurları ve daha nice etkinliklerle doyasıya zaman geçirdi. Minik kampçılar, yeni arkadaşlıklar edindiği etkinlikten ayrılırken duygu dolu anlar yaşadı. 25-26 Haziran’da gerçekleştirilecek diğer kamp etkinliği öncesinde aileler Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

"Sevgi, kardeşlik ve birliktelik ateşi"

Ailelerle bir araya gelerek kamp ateşini yakan Başkan Ekrem Yüce, “Etrafında oturduğumuz bu ateşi sevgi, kardeşlik, dostluk ve geleceğimizin daha çok parlaması adına sizler için yakıyorum. Sevgili çocuklar, bugün bir öğretim döneminin daha sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Gece ve gündüz demeden ders çalıştınız. Bugün de karnelerinizi alarak geçirmiş olduğunuz zorlu dönemi geride bıraktınız ve kamp ateşi etrafında buluştunuz. Çok çalıştınız, çok yoruldunuz, çok gayret gösterdiniz. İnşallah yılın yorgunluğunu yaz boyunca dindireceksiniz” dedi.

“Çocuklarımız yarınların aydınlık geleceği olsun”

‘Babalar Günü’ münasebetiyle kampta bulunan babaların da günlerini tebrik eden Yüce, “Evlatlarımızın sırtını yaslayabileceği, tüm zorluklara göğüs germede her zaman yanlarında bir güç aradıkları babalarımızın da günlerini tebrik ediyorum. İnşallah evlatlarımızın daha iyi yerlere gelmeleri noktasında desteğinizi her daim göstereceğinize inancım tam. Bizler iyi birer baba olalım ki bizlerin ardından gelen çocuklarımız yarınların aydınlık geleceği olsun. Ben tekrardan burada bulunan tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice etkinliklerde bir arada olacağız” diye konuştu.