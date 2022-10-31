Son Dakika
Büyükşehir atletizmden çifte başarı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları, 9. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusunda sergiledikleri performansla çifte başarıya imza attı.
SAKARYA 31.10.2022, 16:43
Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları, 9. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusunda sergiledikleri performansla çifte başarıya imza attı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcularından Ali Turan ve Aydan Demiröz, katıldıkları 9. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusunda kürsüye çıkmaya hak kazandı. Sporculardan 60-64 yaş grubunda mücadele veren Ali Turan birinciliği elde ederken, genel klasmanda ise Aydan Demiröz organizasyonu üçüncü tamamladı.