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Büyükşehir atletizmden çifte başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları, 9. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusunda sergiledikleri performansla çifte başarıya imza attı.

SAKARYA 31.10.2022, 16:43
Büyükşehir atletizmden çifte başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları, 9. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusunda sergiledikleri performansla çifte başarıya imza attı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcularından Ali Turan ve Aydan Demiröz, katıldıkları 9. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusunda kürsüye çıkmaya hak kazandı. Sporculardan 60-64 yaş grubunda mücadele veren Ali Turan birinciliği elde ederken, genel klasmanda ise Aydan Demiröz organizasyonu üçüncü tamamladı.

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