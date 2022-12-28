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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Madem doğalgaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile Gabar Dağı’nda tespit edilen petrol Türkiye’nin karşısında toparlanan husumet ve huşunet cephesini anlaşılan hoplatmış, deliye çevirmiştir. Bunlar bildiklerini okusunlar, Türkiye de muhteş
Büyükşehir atletizmde şampiyonluğu kaptırmadı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, Ankara’da gerçekleştirilen 87. Büyük Atatürk Koşusu’nda gösterdiği performansla yarışmayı birinci sırada tamamladı.
SAKARYA 28.12.2022, 15:37
Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, Ankara’da gerçekleştirilen 87. Büyük Atatürk Koşusu’nda gösterdiği performansla yarışmayı birinci sırada tamamladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, Ankara’da gerçekleştirilen 87. Büyük Atatürk Koşusunda göstermiş olduğu performansla yarışmayı birinci olarak tamamladı. Yarışmaya 71 ilden 4 bine yakın sporcu katılırken Turan, 60-65 yaş gurubunda yarışmayı birinci tamamladı.