Büyükşehir asfalt mesaisinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova ilçesinde 10 kilometrelik yolda asfalt çalışmalarına başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede son işlem, Şahmelek Mahallesi, Kazimiye Mahallesi ve ilçe merkezi grup yolunda çalışmalara başlandı. Mahallelerin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan grup yolunda yoğun bir mesai harcanıyor. YOL-BAK ekipleri toplamda 10 kilometre uzunluğa sahip güzergahı sil baştan yeniliyor. Çalışma çerçevesinde bölgeye 11 bin 500 ton sıcak asfalt serilecek. İşlem bittiğinde ise ilçe merkezi, kent merkezi ve bölgedeki mahalleler arasındaki ulaşım güvenli ve konforlu hale gelecek.