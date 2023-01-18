Büyükşehir akıllı şehir stratejisini vatandaşlarla birlikte belirliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası’ projesi, vatandaşın görüşüne sunuluyor. Çalışmalar çerçevesinde bir anket düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, ankete katılan vatandaşlara çekilişle bisiklet hediye edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında hazırlanan ve Türkiye’de ilk Akıllı Şehir Stratejisi belgesi olma özelliğine sahip olan Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planının güncellenme çalışmaları devam ediyor. Şehrin 2023 ile 2028 yılları arasında, akıllı şehir vizyonu ve stratejisini belirleyecek olan çalışmalar çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik bir anket düzenleniyor. Sakarya’nın odaklanması gereken alanların belirleneceği çalışmada, ankete katılan 3 kişiye çekilişle bisiklet hediye edilecek.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yeni plan hazırlıkları çerçevesinde kurum içi birimlerin tümüyle ve dış paydaşlarla değerlendirme toplantıları düzenlendi. İlçe belediyelerinin ilgili birimleri, altyapı kuruluşları temsilcileri, ilgili STK’lar ile mülakatlar gerçekleştirildi. Katılımcı yönetişim anlayışıyla şehrimizdeki paydaşların görüşlerinin alınarak yürütülen çalışma vatandaş beklenti anketiyle devam ediyor. 2023 ile 2028 yılları arasında, akıllı şehir vizyonu ve stratejisini belirleyecek olan çalışma çerçevesinde, Sakarya’nın geleceği noktasında gündüz gece demeden tüm gayretimizi ortaya koyduğumuz çalışmamızda, siz değerli vatandaşlarımızın görüşlerini anketimizde görmek, bizleri ziyadesiyle memnun edecektir” ifadeleri yer aldı.

Ankete katılmak isteyen vatandaşların 15 yaş ve üzeri olması ve ikametgahının Sakarya’da olması şartı aranıyor. 3 Şubat saat 23.59’a kadar başvuruların devam edeceği beklenti anketinde, katılımcıların bilgilerini eksiz doldurmaları gerekiyor. Talihliler 3 asil ve 3 yedek olmak üzere 15 Şubat 2023 tarihinde belirlenecek olup, bisiklet kazanan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sitesinden yayınlanacak. Ödül kazanan vatandaşlarla anket üzerindeki ibraz edilen iletişim adreslerinden SMS, eposta veya aramaya yoluyla ulaşılacak. Hediyelerini kazanan talihlilerin ilandan itibaren 30 takvim günü içerisinde hediyelerini almaması durumunda ise yedek talihlilere verilecektir. Ankete www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşabilecek.