Büyükşehir 440 mezarlığı bayrama hazırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi kent genelindeki toplam 440 mezarlığı ot biçme ve temizleme işlemlerini tamamlayarak ziyaretçilere hazır hale getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında bayram hazırlığı yapıyor. Yoldan, sosyal alanlara ve mezarlıklara kadar şehrin her noktası bayrama hazır hale getiriliyor. Her bayram öncesi olduğu gibi mezarlıklarda da hummalı bir çalışma yapıldı. Şehrin 16 ilçesinde ve şehir merkezinde toplamda 440 mezarlıkta temizlik, ot biçme ve düzenleme işlemi yaptı. Mezarlıklar giriş noktalarından, ziyaret alanlarına kadar tertemiz hale getirildi ve ziyaretçilere hazırlandı.