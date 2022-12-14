Büyükşehir 4 yılda 14 milyon yolcuyu misafir etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirlerarası otobüs terminalinin 4 yılda yaklaşık 14 milyon yolcuyu ağırladığını açıkladı.

Sakarya, nüfusu her geçen gün artan ve Türkiye’nin ön planda olan büyük şehirleri arasında yer alıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi de özellikle son yıllarda turizm ve şehircilik alanında daha fazla turistin ziyaretini amaçlayan projeleri ön plana çıktı. Doğası, doğal kaynakları, sosyal donatı alanları, yaylaları, dereleriyle dünyanın adeta bir minyatürü olan Sakarya’yı ziyaret eden turist sayısı da günden güne arttı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Arifiye Şehirlerarası Otobüs Terminali ise açıldığı günden bu yana her geçen periyotta daha fazla yolcuyu ağırlamaya başladı. Büyükşehir, terminalde son 4 yılda yapılan yolculuk sayısıyla ilgili raporu açıkladı. Açıklanan rapora göre Nisan 2019’dan günümüze kadar geçen toplam 4 yıllık süreçte terminalde ağırlanan yolcu sayısı yaklaşık 14 milyona ulaştı.