Bu tim afet ve acil durumlarda hayat kurtaracak

Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Timi (SABAK), enkazda, suda ve çeşitli afet ortamında arama, kurtarma ve uygulama eğitimlerine başladı. Eğitimleri tamamlanan tim, Türkiye’nin dört bir yanında hayat kurtarma görevlerinde aktif rol alacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla ekip kurma kararı almıştı. Yapılan değerlendirmeler üzerine kurulan ekibin ismi Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi (SABAK) olarak belirlendi. Büyükşehir bünyesinde faaliyetlerine başlayan ekip de toplamda 75 kişi görevlendirildi. SABAK ekibi, bu hafta itibariyle hayat kurtarma görevleri için eğitimlere başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından SABAK’a uygulamalı ve teorik eğitimler veriliyor. Eğitim içerisinde su üstü, doğa kurtarma, kentsel arama, KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer) madde eğitimi, dron ile arama yöntemleri ve köpekli arama eğitimleri veriliyor. 75 farklı personel arama kurtarma ekipman ve teçhizatlarını kullanarak enkazda ve farklı ortamlarda arama uygulaması yapıyor. Büyükşehir komutasındaki yeni arama kurtarma ekibi hayatları kurtarmak, Türkiye’nin dört bir yanında aktif görev almak için sıkı bir şekilde hazırlanıyor.