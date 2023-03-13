Bu maçın geliri depremzedelere bağışlanacak

Türkiye Masterler ve Veteranlar Milli Takım karması ile Hendek Veteranlar Takımı, gelirinin depremzedelere bağışlanacağı maçta karşı karşıya geldi. Afetzedeler için oynan müsabakada TMVFL 4-0 galip geldi.

Hendek Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşma öncesinde her iki takımın oyuncuları, Şehit Ali Gaffar Okkan’ın mezarını ziyaret etti. Maç öncesi günün anısına organizasyonu gerçekleştirenlere plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra başlayan maçta, TMVFL karması Hendek Veteranları 4-0 mağlup etti. Müsabakayı, Hendek Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Akıcı, TMVFL Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Gürsu, AKSF Başkanı Yaşar Zımba, siyasi parti temsilcileri ve Hendekli futbolseverler izledi.

"Depremzedelerimize bir nebze destek olmak için toplandık"

TMVFL Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Gürsu, "Depremzedelerimize bir nebze destek olmak için toplandık. Bu deprem ile yardım ve desteklerimiz sürecek. Biz federasyon olarak yardımlarımızı yaptık. Bu depremi dünya duydu sıradan bir deprem değil o yüzden biz de elimizden geldiği kadar katkıda bulunacağız" dedi.