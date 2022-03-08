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Bu kez Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için durdurdular
Sakarya’da jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri yol uygulamasında kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
SAKARYA 08.03.2022, 17:51
Sakarya’da jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri yol uygulamasında kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Kaynarca ilçesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Karasu yolu Kayacık mevkiinde gerçekleştirdikleri uygulamada kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak karanfil dağıttı. Ekipler ayrıca kadınlara KADES uygulaması hakkında da bilgilendirmede bulundu.