banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasalarda son duru ne?
Piyasalarda son duru ne?
Bu ırklardan birine sahipseniz dikkat!
Bu ırklardan birine sahipseniz dikkat!
Mete Gazoz’un 2022 hedefleri büyük
Mete Gazoz’un 2022 hedefleri büyük
BioNTech aşısının 4. doz sonuçları umut verici!
BioNTech aşısının 4. doz sonuçları umut verici!

Bu ırklardan birine sahipseniz dikkat!

Akyazı Belediyesi’nden yapılan açıklama ile tehlike arz eden yasaklı ırk (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier. American Bull) köpek sahibi olan vatandaşların en geç 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırma ve bakanlık veri tabanına kayıt işlemlerinin yapmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

SAKARYA 05.01.2022, 14:01 05.01.2022, 14:43
Bu ırklardan birine sahipseniz dikkat!

Akyazı Belediyesi’nden yapılan açıklama ile tehlike arz eden yasaklı ırk (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier. American Bull) köpek sahibi olan vatandaşların en geç 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırma ve bakanlık veri tabanına kayıt işlemlerinin yapmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Akyazı Belediyesi son günlerde ülke gündeminde bulunan tehlike arz eden yasaklı ırk köpekler hakkında açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada yasaklı ırk sahibi vatandaşların en geç 14 Ocak 2022 tarihine kadar köpeklere kısırlaştırma, bakanlık veri tabanına kayıt ettirme ve çip taktırma işlemlerini yaptırmaları gerektiği ifade edildi.

Akyazı Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde medyada da yer alan yasaklı ırk olan bir köpeğin küçük bir çocuğa saldırıp yaralaması olayından sonra sokak hayvanları tekrar Türkiye gündemine oturdu. Bu durum karşısında belediye olarak 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu çerçevesinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Belediye Başkanımız Bilal Soykan öncülüğünde Akyazı’daki Sokak hayvanları için Sokak Hayvanları Bakımevi oluşturuldu. İçersinde ameliyathane, karantina, anneli yavru, yetişkin, yavru, engelli ve yasaklı ırk bölümü gibi bölümlerden oluşan rehabilitasyon merkezimizde ihbar ve şikayet üzerine sokaktan alınan hayvanları kısırlaştırma ve çipleme işlemleri sonunda yasa gereği tekrar doğal yaşam alanına bırakıyoruz. Yaralı olanlar ise tedavi ediliyor. Yasaklı ırkları da süresiz olarak barınağımızda misafir ediyoruz. Ülkemizde yıllardır süren ve vatandaşlarımızı sıkıntıya sokan köpeklerin çoğunluğu sahipli ve geriye kalanlarının da sokakta bakılan sahipli hayvanlar olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise, “5199 sayılı hayvanları koruma kanununca tehlike arz eden ırklar, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier. American Bull olarak belirlenmiştir. Buna göre 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmü uyarınca; tehlike arz eden köpekleri üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, yasaklanmış olup bu hükme aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun 28’inci maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır.14.01.2022 tarihine kadar hayvanlarını kısırlaştırmayan ve buna dair belgeyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il ve ilçe tarım müdürlüklerine giderek bakanlığın veri tabanına kayıt ettirmeyenler hakkında 5199 sayılı Kanunda öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanacaktır. 14.07.2021 tarihinden önce sahiplenilmiş ve 14.07.2021 tarihinden önce gebe kalmış olan tehlike arz eden hayvanların, kısırlaştırılması için doğum yapmış olması ve yavruların dört aylık olması beklenecektir. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanlarına ve parklara sokulamayacak. Ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı, genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanmaya başlanacaktır. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlere, 11 bin TL idari para cezası verilecektir. Belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idari para cezası verilecek, hayvanlara el konulacak ve en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecektir. Söz konusu hayvanların sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde 30 bin TL idari para cezası verilecektir” denildi.

Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8