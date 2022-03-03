Bu gübreyle Sakarya topraklarının verimi daha da artacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin topraklarının daha verimli hale gelmesi amacıyla Kaynarca ilçesinde kurulan Solucan Gübresi Üretim Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Kaynarca’da devam eden üretim aşamalarını yerinde inceleyen Başkan Yüce, organik gübrenin Sakarya’nın tarımına büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Tesis içeresindeki üretim hattında çalışan personelden bilgiler alan Yüce, üretim ünitelerini, sıvılaştırma aşamasını ve paketleme sürecine kadar tüm işlemleri yakından inceledi.

"Üretimde kendimizle yarışıyoruz"

Tesis içerisindeki incelemelerinin ardından üretimin kusursuz ve verimli bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Yüce, "Sakarya’da her alanda olduğu gibi tarım konusunda da örnek projeleri hayata geçirdik. Yeni projelerimizi de şehrimiz ve vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. ‘Üreten şehir Sakarya’ anlayışından hiçbir zaman vazgeçmeden üretimde kendimizle yarışıyoruz. Üretimlerimizle esnafın, çiftçinin, öğrencinin, işçinin kısacası Sakarya’da yaşayan her vatandaşımızın hayatına dokunuyoruz. Bugün de şehrimizin verimli topraklarının kalitesini artıracak organik gübre üretim tesisimizde incelemelerde bulunduk. Sakarya Büyükşehir Seracılık Ticaret Anonim Şirketi olarak Anadolu Solucan Gübresi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile işbirliği içerisinde ürettiğimiz solucan gübrelerimizi çiftçilerimizle buluşturacağız. Solucan gübresi sayesinde sürdürülebilir üretim sistemlerini geliştirirken toprak kalitesine de katkı sağlayacağız. Üreticimizin topraktan aldığı verimi artırarak topraklarımızın bereketine bereket katacağız" dedi.