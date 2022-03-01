Bu eğitimlerle vatandaşlarda ateş savaşçısı olacak

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınlara etkin müdahale sağlamak için başlatılan ’Yangın Gönüllüleri’ projesi kapsamında Karasu Orman İşletme Müdürlüğü’nce ilçedeki vatandaşlara eğitim semineri verildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınlara etkin müdahale sağlamak için 2019 yılında başlatılan Yangın Gönüllüleri projesi kapsamında Karasu ilçesinde muhtarlara ve gönüllü vatandaşlara eğitim semineri verildi. Eğitim programında Karasu Orman İşletme Müdür Yardımcısı Nihat Gündüz tarafından gönüllülere yangının türleri, müdahale aşaması gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Arından arazöz ile yangına nasıl müdahale edildiği uygulamalı olarak anlatıldı.

“Ülke genelinde hedefimiz bir milyonu geçmesi”

Yangın gönüllüsü eğitim programına ilişkin açıklama yapan Karasu Orman İletme Müdür Yardımcısı Gündüz, “2021 yılında ülkemizde meydana gelen orman yangınlarında yangın gönüllülerinin ne kadar faydalı olduğunu tespit ettik. 2022 yılında yangın gönüllüsü ihtiyacı daha da hız kazandı. Bu sebeple ülke genelinde yangın gönüllüsünü arttırmak adına kampanya başlattık. Bu kampanya bazında ilçemizde 450 yangın gönüllüsü hedefliyoruz. Ülke genelinde ise hedefimiz bir milyonu geçmesi. Gönüllülerimize yönelik buradaki çalışmamız ise yangının nasıl seyir ettiğini, en hızlı ve etkin müdahalenin ne olduğunu, yangın esnasında nasıl çalıştığımızı, can güvenliği açısından da tehlikeye girmemeleri açısından da bilgilendirme yapıyoruz” dedi.

“Yangında, bölgeye yangın gönülleri ve ekipler girecek”

Yangın gönüllerinin sayısının arttırmak için çalışmalara hız verdiklerine değinen Gündüz, “Karasu’da ikinci kez bu programı düzenliyoruz ve şu ana kadar 40 yangın gönüllümüz oldu. Gönüllü kazanma çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda Kredi Yurtlar Kurumu’nda bulunan öğrencilerimizle de bir çalışmamız olacak. Onlara da aynı şekilde bu eğitimi vereceğiz. Yangın gönüllüsü olmak isteyen bir kişi; kimlik kartı fotokopisi, sabıka kaydı, sağlık raporu ve bir vesikalık fotoğrafı ile müdürlüğümüze gelerek bize başvuruyor. Ardından da verdiğimiz eğitimler neticesinde sertifikasını veriyoruz. Sertifikanın yanı sıra kendi kişisel koruyucu donanımı olan yelek, bot, yanmaz kıyafet ve çanta da veriyoruz. Ülke genelinde başlattığımız çalışmanın neticesinde muhtemel bir yangın durumunda yangın gönüllüleri dışında kimseyi afet bölgesine sokmayacağız. Sebebi ise hem vatandaşın can güvenliğini sağlamak hem de muhtemel sabotajın da önüne geçmiş olacağız. Yani yangın bölgesinin alanına kolluk kuvvetleri set çekecek ve o bölgeye sadece yetkililerle birlikte kimliği olan yangın gönüllülerimiz girebilecek” diye konuştu.