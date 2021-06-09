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Botanik Vadisinde Susam Ve Çörek Otu toprakla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Botanik Vadisi’nde bir dizi ziyaretlerin ardından toprakla buluşturulacak ‘Susam ve Çörek Otunu’ toprakla buluşturdu.

SAKARYA 09.06.2021, 17:49
Botanik Vadisinde Susam Ve Çörek Otu toprakla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Botanik Vadisi’nde bir dizi ziyaretlerin ardından toprakla buluşturulacak ‘Susam ve Çörek Otunu’ toprakla buluşturdu.

Botanik Vadisi her geçen gün yeşillendiğini, dikilen aromatik ve tıbbi bitkilerin çiçekleriyle renklendiğini ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya’mızı geliştirip geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Açıklamalarına devam eden Başkan Ekrem Yüce, “Botanik Vadimizdeki ekim işlemleri son aşamasına geldi. Bu yıl vadimizde ciddi anlamda ıhlamurdan susama kadar birçok çeşit bitkimizi toprak ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda da ısırgan ile şeker otu bitkimizi toprakla buluşturacağız. 2021 yılı içerisinde ki bütün ekim işlemlerimiz ısırgan ve şeker otundan sonra tamamlanmış olacak. Bu ekim işlemlerimizin inşallah hayırlı bir sonuç vermesini, buradan hayırlı kazançlar elde edilmesini ve de ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.
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