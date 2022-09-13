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Bosna Hersek’te büyükşehir fırtınası
10-12 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek’te gerçekleştirilen Gençler Kürek Balkan Şampiyonasına katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu gümüş madalyanın sahibi oldu.
SAKARYA 13.09.2022, 10:16
10-12 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek’te gerçekleştirilen Gençler Kürek Balkan Şampiyonasına katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu gümüş madalyanın sahibi oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kürek Takımı sporcularından Nisan İpar, 10-12 Eylül tarihleri arasından Bosna Hersek’in Visegrad şehrinde düzenlenen Gençler Kürek Balkan Şampiyonasına damga vurdu. Yıldız Kadın Dört Çifte kategorisinde şehrimizi temsil eden genç sporcu ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Konu ile ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor Şubesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Bosna Hersek’te gerçekleştirilen Gençler Kürek Balkan Şampiyonasına yarışlarına katılan tüm kürek takımı sporcuları tebrik edildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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