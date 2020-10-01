Bolu Valisi Ümit’ten Sakarya BİK Sakarya Şube Müdürü Çorbacı’ya ziyaret
BOLU VALİSİ AHMET ÜMİT, BASIN İLAN KURUMU (BİK) SAKARYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET ETTİ.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Vali Ümit, geçtiğimiz haftalarda kendisini ziyaret eden Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı’ya iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Vali Ümit’e ziyaret için teşekkür eden Müdür Çorbacı’ya kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi. Basın İlan Kurumu Sakarya Şubesi olarak Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya ve Zonguldak illerine hizmet verdiklerini ifade eden Çorbacı, yılsonu itibariyle Türkiye’de resmi ilan yayınlamaya haiz gazetelerin Basın İlan Kurumu sorumluluk alanına dahil olacağını kaydetti. Vali Ahmet Ümit ise, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı’ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.
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