Bölgenin en büyük hayvan bakım merkezi olacak: Açılış için gün sayıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 bin metrekarelik alanda inşa edilen Sokak Hayvanları geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açılış için gün sayıyor. Açılış öncesi sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmaya başlayan merkezle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, “Sakarya’da yaşayan, yaradanın bizlere emaneti olan can dostlarımızın sağlıklı ve konforlu bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz” dedi.

Bölgenin en büyük hayvan bakım merkezi olacak Büyükşehir Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sona gelindi. 17 bin metrekarelik alanda son teknoloji ile hizmet verecek olan kampüste ayrıca kendi mamasını üretebileceği bir mama üretim tesisi olacak. Tesis ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, “Sakarya’da yaşayan, yaradanın bizlere emaneti olan can dostlarımızın sağlıklı ve konforlu bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Tüm Türkiye’ye örnek teşkil edecek olan tesisimiz Sakarya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak Sokak Hayvanları için pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Sokaktaki can dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Bizlerin olduğu gibi su ve yemek onlar için hayatın vazgeçilmezleri. Bizler bu ihtiyaçlarımızı kolayca giderirken, onlar bu konuda zorlanabiliyor. Bu nedenle 17 bin metre karelik alanda inşa ettiğimiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ile yaralı ve hasta sokak hayvanlarına daha iyi şartlarda hizmet verilecek. Çeşitli bölümlere ayrılmış bu kompleksimizde; misafirlerimizi karşılayacağımız bir ziyaretçi merkezi, barınaklar ve hayvanlarımızın tedavi edildiği klinik mevcut. Son teknoloji ile inşa edilen kampüsümüzün içinde yoğun bakım merkezi, laboratuvar, veteriner acil müdahale odaları, yazlık ve kışlık olmak üzere yaklaşık 600 hayvanın yaşam alanı olarak ev sahipliği yapacak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili teknik bilgilere de değinen Başkan Yüce, “Bakımevimizde dışarıya ihtiyaç duyulmayacak şekilde, her ayrıntısını düşündüğümüz dev bir Rehabilitasyon Merkezi yer alıyor. Bu merkezimizin içinde 2 ameliyathane, 2 muayenehane, 12 hayvan kapasiteli içerisinde kuvözlerin olduğu 1 yoğun bakım ünitesi, 1 operasyon sonrası bakım odası, 1 fizik rehabilite odası, tüm ilaçların yer aldığı 1 eczane, 1 görüntülenme odası, kan tahlillerini yapabildiğimiz 1 laboratuvar, 10 hayvan kapasiteli 1 karantina odası ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı 1 adet temizlik saritasyon odası bulunuyor. Ayrıca 50 kişilik seminer ve eğitim salonunun yer aldığı merkezimiz ayrıca bilgi alanıyla ilgili bir eğitim yuvası niteliği de taşıyacak” şeklinde konuştu.

Kendi mamasını üreten tesis

Kedilerin tek tek konaklayabileceği kendi yaşam odalarının yer alacağı tesiste ayrıca kediler için 1 ortak oyun alanı, 1 kedi ameliyathanesi ve kedi tırmanma alanları yer alacak. Köpekler için 180 tekli köpek kafesi, her biri 20 hayvan kapasiteli 10 tane açık kafes ve tüm hayvanların yavrularını sağlıklı bir şekilde diğer hayvanlardan bağımsız biçimde yetiştirmesi için kendi özel alanları bulunacak. Tüm tesisin 7/24 kamera sistemi ile her an gözetim altında olacak. Kampüse girişte bir hayvan sahiplendirme binasının yer alacak. Bu sayede vatandaşlar sağlığına kavuşturulmuş, gerekli sağlık taramalarından geçmiş tüm evcil hayvanları sahiplenebilecek. İsrafı önlemek amacıyla ihtiyacı olan tüm mamayı kendi üretecek olan tesis bu anlamda da örnek teşkil eden bir kampüs olma özelliği taşıyacak.