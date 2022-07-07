banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022

Bisiklet yollarında bayram temizliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi şehir genelindeki bisiklet yollarında temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA 07.07.2022, 14:03
Bisiklet yollarında bayram temizliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi şehir genelindeki bisiklet yollarında temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı öncesi şehrin birçok noktasında bayram hazırlıklarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolları Yapım, Bakım, Onarım ve İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, temizlik ve bakım işlemleri uygulanarak, bayram yoğunluğuna karşı daha güvenli ve konforlu noktaya getirildi. Program çerçevesinde, şehir genelinde yapılan çalışmalarda, mavi yollar bisiklet severlerin kullanımına hazır gale getirildi.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu