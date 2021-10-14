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Bisiklet turizmi ve pedal dostu işletme eğitimleri Karasu ve Sapanca’da

Karadeniz Sınır Ötesi İş Birliği programına sunulan ve Avrupa Birliği’nden destek almaya hak kazanan ‘Karadeniz’de Pedal Çevirelim’ projesi kapsamında eğitimler devam ediyor. Bisiklet Turizmi ve Pedal Dostu İşletme eğitimlerinin adresi bu kez Karasu ve Sapanca olacak.

SAKARYA 14.10.2021, 15:55
Bisiklet turizmi ve pedal dostu işletme eğitimleri Karasu ve Sapanca’da

Karadeniz Sınır Ötesi İş Birliği programına sunulan ve Avrupa Birliği’nden destek almaya hak kazanan ‘Karadeniz’de Pedal Çevirelim’ projesi kapsamında eğitimler devam ediyor. Bisiklet Turizmi ve Pedal Dostu İşletme eğitimlerinin adresi bu kez Karasu ve Sapanca olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde; SUBÜ, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Gürcistan ortaklığıyla yürütülen Karadeniz’de Pedal Çevirelim Projesi’nde eğitimler devam ediyor. Dünya Bisiklet Birliği tarafından Bisiklet Şehri ilan edilen Sakarya’da Bisiklet Turizmi ve Pedal Dostu İşletme eğitimlerinin Karasu ve Sapanca ayağı başlıyor. 20 Ekim Çarşamba gününe kadar devam edecek başvuruların ardından eğitimler gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi ve başvuru için www.sakarya.bel.tr adresinin ziyaret edilebileceği, 444 40 54 (2914) numaralı telefon üzerinden bilgi alınabileceği ifade edildi.

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