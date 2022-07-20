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Bisiklet şehrinde demokrasi, sağlık ve doğa için pedal çevirdiler

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 3 gün süren festivalde onlarca vatandaş, ‘Demokrasi İçin Pedal Çevir’, ‘Sağlık İçin Sür’ ve ‘Doğaya Sür’ sloganlarıyla pedal çevirerek unutulmaz deneyimlere imza attı.

SAKARYA 20.07.2022, 14:45
Bisiklet şehrinde demokrasi, sağlık ve doğa için pedal çevirdiler

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 3 gün süren festivalde onlarca vatandaş, ‘Demokrasi İçin Pedal Çevir’, ‘Sağlık İçin Sür’ ve ‘Doğaya Sür’ sloganlarıyla pedal çevirerek unutulmaz deneyimlere imza attı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle Kocaali İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, spor ve doğa tutkunlarına yönelik bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Kocaali Kaymakamlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği festival 3 gün sürdü. Festivale Eskişehir, İstanbul, Bolu, Düzce, Afyonkarahisar, Kütahya, Kocaeli ve Azerbaycan’dan çok sayıda bisikletsever katıldı. Kocaali Merkez plajında çadırlarda konaklayan vatandaşlar, unutulmaz deneyimlere imza attı. ‘Demokrasi İçin Pedal Çevir’ sloganıyla düzenlenen festivalin ilk gününde vatandaşlar, 15 Temmuz şehitleri anısına Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü Karasu Yenimahalle’ye pedal çevirdi. Festivalin ikinci gününde ise ‘Sağlık İçin Sür’ sloganıyla Düzce’nin Akçakoca ilçesine 60 kilometrelik parkurda pedal çevirerek bölgede bulunan limanı ve Ceneviz Kalesi’ni ziyaret etti. ‘Doğaya Sür’ sloganıyla gerçekleştirilen festivalin son gününde ise bisikletseverler, Maden Deresi’ne pedal çevirerek şelale altında yüzdü. Festival çeşitli etkinliklerin ardından son buldu.

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